Shell en Vopak onderzoeken waterstofproductie in Portugal

De bedrijven Shell New Energies, Engie, Vopak en Anthony Veder hebben een overeenkomst getekend om de haalbaarheid te onderzoeken van het produceren, vloeibaar maken en transporteren van groene waterstof van Portugal naar Nederland. De waterstof zal worden geproduceerd in het industriegebied bij de Portugese haven Sines en naar Rotterdam worden verscheept voor distributie en verkoop.

Het doel is om in 2027 een eerste lading vloeibare waterstof van Sines naar Rotterdam te verschepen. Shell en Engie overzien het gehele waterstofproject. Vopak en Anthony Veder zullen zich richten op transport, opslag en distributie van de waterstof. In eerste instantie zal worden gemikt op een productie van ongeveer 100 ton waterstof per dag met de mogelijkheid om dat in de toekomst op te schalen.

Het plan past in de gezamenlijke ambities van de overheden van Portugal en Nederland voor de productie en het transport van waterstof. Ook zijn voor het project aanvragen ingediend bij de Europese Commissie om te worden bestempeld als een zogeheten IPCEI, ofwel een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang.