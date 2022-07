Sterke vraag doet IBM goed, maar dure dollar drukt verwachtingen

Techconcern IBM heeft in het tweede kwartaal opnieuw de omzet opgevoerd. Het bedrijf zag vooral de vraag naar clouddiensten en mainframe-computers toenemen. Daar staat tegenover dat de goedlopende Russische tak vanwege de oorlog in Oekraïne werd afgestoten. Ook de dure dollar zit IBM dwars. Contracten die in bijvoorbeeld euro’s werden afgesloten leverden veel minder dollars op.

Onder topman Arvind Krishna is IBM zich meer gaan richten op de cloudtak. De omzet van die afdeling ging met bijna een vijfde omhoog. De softwaretak zette ruim 6 procent meer om en met de adviesdiensten haalde IBM 10 procent meer binnen. De totale omzet kwam uit op 15,5 miljard dollar. Omgerekend is dat 15,3 miljard euro.

IBM verlaagde zijn verwachtingen voor de vrije kasstroom. Dat is de hoeveelheid geld die het bedrijf daadwerkelijk beschikbaar heeft om schulden af te lossen en dividend te betalen. De stap is volgens het techbedrijf volledig te wijten aan de duurdere dollar. De vraag naar IBM’s producten is nog altijd sterk volgens het bedrijf. Voor de omzet over heel 2022 gaat IBM dan ook nog altijd uit van een toename van rond de 6 procent.