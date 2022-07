Uber verliest kort geding, moet zich blijven houden aan taxi-cao

Techbedrijf Uber, bekend van de gelijknamige taxi-app, moet zich blijven houden aan de cao voor taxivervoer. De rechtbank van Den Haag heeft in een kort geding dat Uber had aangespannen tegen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geoordeeld dat de huidige cao niet tegen de regels is. Volgens de rechter kan de minister beoordelen voor wie een cao geldt en zijn daarbij geen wettelijke fouten gemaakt.

Het ministerie kan cao’s algemeen bindend verklaren voor de hele sector, maar daarvoor moet wel een minimumpercentage van de werknemers in een sector werkzaam zijn bij bedrijven die betrokken waren bij de totstandkoming van de cao. Volgens Uber waren chauffeurs die bij platforms werken niet meegerekend. Daardoor zou de cao taxivervoer niet representatief genoeg zijn. Maar volgens de rechter is die beoordeling aan de minister en heeft die daarbij geen fouten gemaakt.

Uber hoopte door middel van deze rechtszaak via een alternatieve route onder de cao uit te komen. Er is al langer veel te doen om de cao-strijd die Uber voert. In een door vakbond FNV aangespannen rechtszaak kreeg Uber eerder te horen dat het chauffeurs in dienst moet nemen en volgens de taxi-cao moet betalen. Het bedrijf verzet zich daar fel tegen, omdat het leidt tot veel extra kosten.