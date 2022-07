Wall Street duikt in min na bericht over personeelsbeleid Apple

Techconcern Apple heeft de aandelenbeurzen in New York maandag in de min getrokken. Een positieve start van de handelsdag kon niet doorgezet worden omdat een bericht over de iPhonemaker het vertrouwen van beleggers wegnam. Volgens persbureau Bloomberg gaat Apple volgend jaar minder mensen aannemen omdat het bedrijf zich wil voorbereiden op een economische neergang. Apple verloor ruim 2 procent.

Goldman Sachs steeg juist 2,5 procent. De grote Amerikaanse zakenbank boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht, dankzij hogere opbrengsten uit de obligatiehandel. Bank of America moest daarentegen afgelopen kwartaal meer geld opzijzetten voor leningen die mogelijk niet worden terugbetaald. De bank zag de rente-inkomsten echter stijgen dankzij de hogere rentetarieven. Het aandeel steeg een fractie.

Boeing daalde een fractie na eerder op de handelsdag ruim 4 procent hoger te hebben gestaan. Delta Air Lines (plus 3,5 procent) heeft tijdens de luchtvaartbijeenkomst in het Britse Farnborough honderd Boeing 737 MAX-toestellen besteld. De miljardenorder is een opsteker voor Boeing, aangezien de vliegtuigfabrikant er maar mondjesmaat in slaagt om de verkoop van de 737 MAX op stoom te krijgen na twee dodelijke ongevallen in een korte tijd met het toestel een paar jaar geleden.

Lockheed Martin zou dicht bij een deal met het Pentagon zijn over de levering van nog eens 375 straaljagers van het type F-35 of Joint Strike Fighter. Dat contract zou zo’n 30 miljard dollar waard zijn. Lockheed Martin daalde evenwel 2,8 procent.

De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 31.072,61 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3830,85 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde ook 0,8 procent in, tot 11.360,05 punten.

Starbucks steeg 0,8 procent. Volgens de Britse krant Sunday Times overweegt de koffieketen zijn activiteiten in het Verenigd Koninkrijk te verkopen. Mediabedrijf Paramount Global zakte 1,9 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley. Cryptobeurs Coinbase steeg ruim 9 procent dankzij sterke koersstijgingen van cryptomunten als bitcoin en ether.

Twitter steeg 1,8 procent. Miljardair Elon Musk heeft een Amerikaanse rechtbank gevraagd de zaak die Twitter tegen hem aanspant over de afgeketste overname van de berichtendienst uit te stellen naar volgend jaar. Twitter zou de rechtszaak in september van start willen laten gaan, maar Musk wil liever niet eerder dan februari in de rechtszaal verschijnen.

De euro was 1,0145 dollar waard, tegen 1,0160 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent meer, op 102,09 dollar. Brent-olie werd 4,4 procent duurder, op 105,64 dollar per vat.