Apple en energiecrisis zorgen voor terughoudendheid op Damrak

De Amsterdamse beurs lijkt dinsdag lager te openen. Een tegenvallend bericht over Apple drukt het vertrouwen van beleggers. Volgens persbureau Bloomberg gaat de iPhonemaker volgend jaar minder mensen aannemen en strenger op de kosten letten omdat het bedrijf zich wil voorbereiden op een economische neergang. Dat nieuws zorgde maandag voor verliezen op Wall Street.

Ook gaat de aandacht uit naar de Russische gasleveringen aan Europa. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stelt door overmacht niet voldoende gas te kunnen leveren aan klanten met een langetermijncontract. Onder meer de Duitse energiebedrijven Uniper en RWE ontvingen een brief waarin Gazprom ‘force majeure’ inroept. Dat betekent dat het bedrijf door omstandigheden buiten de eigen controle niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Gazprom levert al enige tijd minder gas, met name via de gaspijplijn Nord Stream die vanwege onderhoud stilligt. De pijpleiding zal later deze week weer in gebruik worden genomen. In Europa wordt echter gevreesd dat Rusland de pijpleiding dicht zal houden als antwoord op de sancties die de EU aan het land heeft opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Woensdag komt de Europese Commissie naar verwachting met voorstellen aan de lidstaten over energiebesparend beleid om de gasvraag deze winter terug te dringen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingsverlies van 0,8 procent. Ook elders in Europa lijken de beurzen met minnen te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten dinsdag een gemengd beeld zien. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, sloot de Nikkei 0,7 procent hoger. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 0,9 procent en de beurs in Shanghai verloor 0,4 procent.

Op het Damrak is het nog rustig aan het cijferfront en wordt uitgekeken naar de resultaten van de AEX-bedrijven AkzoNobel, ASML en ASMI, die woensdag naar buiten komen. Wel openden onder andere de Zwitserse farmaceut Novartis, het Zweedse telecombedrijf Tele2 en de Zweedse truckmaker Volvo de boeken.

In Parijs gaat de aandacht uit naar EDF. De Franse overheid zal naar verwachting de details bekendmaken van zijn plan om het energiebedrijf volledig te nationaliseren. De handel in het aandeel die was stilgelegd zal weer worden hervat.

De euro was 1,0148 dollar waard, tegen 1,0160 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 102,43 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 105,92 dollar per vat.