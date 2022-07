EU past Rusland-sancties aan om voedselaanvoer niet te hinderen

De Europese Unie wil de sancties die zij Rusland heeft opgelegd aanpassen om de voedselvoorziening niet te hinderen. Een aantal Russische banken zou bijvoorbeeld weer toegang krijgen tot bevroren tegoeden.

De EU wil niet bijdragen aan hoge voedselprijzen en tekorten, die met name Afrika en het Midden-Oosten al parten spelen. Rusland beweert al langer dat de EU-sancties de export van bijvoorbeeld graan en kunstmest hinderen. Ontvangende landen nemen die klachten over. Brussel bezweert de voedselvoorziening niets in de weg te leggen en doet de klachten af als misleidend gestook van Moskou.

De plannen, die persbureau Reuters heeft ingezien, krijgen woensdag naar verwachting de goedkeuring van de EU-landen. Zij kunnen vervolgens geblokkeerde rekeningen van belangrijke banken als VTB, VEB en Bank Rossiya weer vrijgeven. Het is nog onduidelijk om hoeveel van de tegoeden het gaat. Afrikaanse landen klagen dat ze minder gemakkelijk Russisch koren en kunstmest kunnen invoeren door problemen met het betaalverkeer.

Ook wil de EU de verscheping van voedingsmiddelen uit Russische havens vergemakkelijken, meldt Reuters. Sommige bedrijven zijn daarmee gestopt uit vrees Europese sancties te overtreden. Andere schrikken terug voor de hoge verzekeringspremies.

Een aantal strafmaatregelen wordt juist uitgebreid en aangescherpt. Zo worden ook de tegoeden bevroren van Sberbank, de grootste bank van Rusland. Op rekeningen die dienen voor de handel in voedingsmiddelen na.

Verder buigen de EU-landen zich over voorstellen om nog eens acht andere bedrijven en organisaties en 48 personen sancties op te leggen, melden andere Brusselse media. Onder meer een Poetingezinde motorclub en een aantal politici, militairen en familieleden van machtige zakenmagnaten rond het Kremlin zouden het doelwit zijn.