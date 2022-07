IBM zakt op Wall Street na teleurstellende kwartaalcijfers

IBM werd dinsdag ruim 6 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse techconcern boekte afgelopen kwartaal meer omzet dankzij de aanhoudende sterke vraag naar clouddiensten en mainframe-computers. Wel zit de dure dollar IBM dwars. Contracten die in bijvoorbeeld euro’s werden afgesloten leverden veel minder dollars op.

De graadmeters op Wall Street veerden wel op na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent hoger op 31.309 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent tot 3873 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,9 procent bij op 11.462 punten.

Johnson & Johnson koerste in de eerste handelsminuten min of meer vlak. De maker van een coronavaccin boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Wel is de farmaceut somberder over de rest van het jaar vanwege de sterkere dollar en verlaagde het bedrijf zijn jaarverwachtingen.

Starbucks noteerde 1 procent in de plus. De Amerikaanse koffieketen gaat nog meer winkels sluiten vanwege overlast van daklozen en junks, maakte topman Howard Schultz bekend. Eerder kondigde de koffiegigant al aan zestien zaken te sluiten, in onder meer Los Angeles, Seattle en Washington, wegens veiligheidsproblemen. Medewerkers kampen steeds vaker met criminaliteit en drugsgebruik op de toiletten.

Tesla won bijna 3 procent. Een Duitse organisatie voor consumentenbelangen klaagt de autofabrikant in Berlijn aan wegens misleiding van klanten. Volgens de organisatie verzwijgt Tesla dat een bewakingsfunctie strijdig is met privacywetgeving en is het niet eerlijk over de gevolgen voor de CO2-uitstoot van zijn activiteiten.

Didi kreeg er meer dan 4 procent aan beurswaarde bij. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal krijgt de taxidienst van de Chinese autoriteiten een boete van 1 miljard dollar, waarmee een einde komt aan het langdurige onderzoek naar het bedrijf. De concurrent van Uber zou onder meer illegaal persoonsgegevens van gebruikers hebben verzameld en concurrentieregels hebben geschonden.

De euro steeg tot 1,0252 dollar, van 1,0160 dollar een dag eerder. De stijging volgde op berichten dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente donderdag mogelijk agressiever gaat verhogen dan verwacht om de hoge inflatie te bestrijden. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 101,99 dollar. Brentolie daalde ook 0,6 procent in prijs, tot 105,63 dollar per vat.