Rapport: nieuw type batterij maakt elektrische auto schoner

Als elektrische auto’s worden uitgerust met zogeheten vastestofbatterijen, dan kan hun impact op het milieu fors kleiner worden dan die van de huidige lithiumionbatterijen. Tot die conclusie komen onderzoekers in een analyse voor milieuorganisatie Transport & Environment. Volgens de opstellers van het rapport kan de hoeveelheid broeikasgassen die vrijkomt door de productie en het gebruik van de auto’s met de volgende generatie batterijen met bijna een kwart omlaag. Als de benodigde grondstoffen op de meest duurzame manier worden gewonnen, kan die uitstoot zelfs met 39 procent worden verminderd.

Elektrische auto’s stoten zelf geen CO2 of andere gassen uit die bijdragen aan de opwarming van de aarde. Tijdens de productie vindt echter wel uitstoot plaats. Ook het opwekken van stroom veroorzaakt uitstoot. Indirect maakt het dus veel uit hoe efficiĆ«nt en schoon de batterijen zijn.

Vastestofbatterijen zijn volop in ontwikkeling. Ze bevatten anders dan de huidige batterijen geen vloeibare elektrolyten. Een belangrijk verschil is verder dat ze een hogere energiedichtheid bezitten. In totaal is bovendien minder materiaal nodig om ze te maken. Alles bij elkaar opgeteld kan een vastestofbatterij van hetzelfde gewicht een auto verder brengen dan een lithiumionbatterij. De uitstoot per kilowattuur aan energie is daardoor lager, aldus de onderzoekers van het gespecialiseerde bureau Minviro. Ze verwachten dat de nieuwe soort batterij in de tweede helft van dit decennium zal doorbreken.

Hoeveel lager de uitstoot precies uitvalt, hangt nauw samen met de manier waarop de grondstoffen zijn gedolven. Als lithium wordt gewonnen uit het mineraal spodumeen, of uit sediment, dan is dat bijvoorbeeld een stuk vervuilender dan wanneer het uit pekel wordt gehaald, of uit water dat diep uit de aarde wordt opgepompt. Momenteel wordt lithium nog vooral op vervuilende wijze gedolven. Transport & Environment noemt het “cruciaal” om ervoor te zorgen dat dit duurzaam gebeurt.