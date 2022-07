SnowWorld moet mogelijk deel coronasteun terugbetalen

Uitbater van skihallen SnowWorld moet mogelijk een deel van de eerder verkregen coronasteun terugbetalen. De onderneming achter de indoorskibanen in onder meer Zoetermeer en Landgraaf heeft van zijn accountant geen goedkeuring gekregen voor de jaarcijfers. Ook praat het bedrijf met financiers, omdat het afspraken over leningen niet is nagekomen.

De problemen met de accountant hebben volgens SnowWorld te maken met een nieuw toegangssysteem dat tijdens de coronaperiode in vestigingen is ingevoerd. Dat zou “problematisch” verlopen zijn en daarom zou de controle van de jaarrekening vertraging hebben opgelopen. SnowWorld weet nog niet wanneer het wel jaarresultaten kan publiceren.

Het ontbreken van een goede omzetverantwoording kan SnowWorld flink op kosten jagen. Dit heeft “impact” op de aangevraagde en deels ontvangen NOW-steun. SnowWorld zegt alles in het werk te stellen om toch aanspraak te kunnen maken op deze steun. Om hoeveel geld het precies gaat, heeft de onderneming niet naar buiten gebracht. Volgens gegevens van uitkeringsinstantie UWV heeft SnowWorld afgelopen jaren meer dan 10 miljoen euro aan NOW-steun ontvangen.

Door de coronapandemie heeft SnowWorld al een moeilijke periode achter de rug. De skihallen in Nederland waren in december en januari nog wekenlang verplicht gesloten, middenin wat eigenlijk het hoogseizoen had moeten zijn. Daardoor liep de onderneming veel omzet mis en lukte het niet om bepaalde financiële doelen uit een kredietovereenkomst te halen. SnowWorld voert nu “constructieve gesprekken” met financiële instellingen om een tijdelijke vrijstelling te regelen.

SnowWorld was dinsdagavond niet bereikbaar voor commentaar. In een verklaring benadrukten de directie en commissarissen dat zij er nog wel vertrouwen in hebben dat het bedrijf er weer bovenop kan komen. De resultaten in de maanden voor en na de verplichte coronasluiting zouden wel goed zijn. Ook zouden er nog voldoende financiële middelen zijn om het voortbestaan van SnowWorld te garanderen.