Staking brandstofpersoneel dreigt op luchthaven Heathrow

Het personeel voor het bijtanken van vliegtuigen op de grote Londense luchthaven Heathrow gaat deze week mogelijk staken. Volgens vakbond Unite hebben de brandstofmedewerkers een aangepast loonbod verworpen en kan vanaf donderdag een staking van drie dagen gaan beginnen.

Eerder deze maand werd al gedreigd met een staking van werknemers van een bedrijf dat vliegtuigen op Heathrow bijtankt. Mogelijk kan de staking zelfs nog verlengd worden.

De actie kan voor grote verstoringen gaan zorgen op de grootste luchthaven van het Verenigd Koninkrijk. Net als andere luchthavens in Europa heeft Heathrow te kampen met grote drukte en personeelstekorten. Daardoor zijn lange rijen met wachtende passagiers ontstaan en bergen met opgehoopte bagage. Heathrow snijdt in het aantal vluchten en passagiers in de zomer vanwege de drukte.