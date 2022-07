Starbucks sluit nog meer zaken wegens overlast junks en daklozen

De Amerikaanse koffieketen Starbucks gaat nog meer winkels sluiten vanwege overlast van daklozen en junks, maakte topman Howard Schultz bekend. Eerder kondigde de koffiegigant al het sluiten van zestien zaken aan, in onder meer Los Angeles, Seattle en Washington, wegens veiligheidsproblemen.

“Dit is nog maar het begin, er zullen er nog veel meer volgen”, zei Schultz. Het gaat volgens de topman om winstgevende zaken. Medewerkers kampen steeds vaker met criminaliteit en drugsgebruik op de toiletten.

Schultz noemt het schokkend dat de grootste zorgen van de mensen in de winkels hun eigen persoonlijke veiligheid is. Het is nog niet bekend welke filialen worden opgedoekt.