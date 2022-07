ASML en AkzoNobel onderaan in AEX na kwartaalcijfers

Chipmachinemaker ASML en verfconcern AkzoNobel bungelden woensdag onderaan in de AEX-index met verliezen van rond de 2 procent. ASML boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, maar verlaagde de omzetverwachting voor het hele jaar. Door het wereldwijde chiptekort kan het bedrijf minder snel chipmachines bouwen. Topman Peter Weenink ziet daarnaast dat sommige klanten minder investeren omdat de consumentenbestedingen onder druk staan.

AkzoNobel had in het tweede kwartaal duidelijk last van de coronalockdowns in China. Daarnaast begonnen doe-het-zelfzaken in Europa hun voorraden verf af te bouwen, waardoor ze minder nieuwe verfblikken inkochten. Het bedrijf verhoogde de prijzen in het afgelopen kwartaal flink om de gestegen grondstofkosten op te vangen. De omzet nam daardoor toe, maar de nettowinst nam fors af.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de plus op 690,42 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 921,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De Londense FTSE-index steeg 0,7 procent na een verdere stijging van de Britse inflatie in juni tot 9,4 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 1982.

Platenlabel UMG (min 0,4 procent) stond ook in de staartgroep van de AEX na adviesverlaging door analisten van de Britse bank HSBC. ING voerde de stijgers aan met een winst van 2,3 procent door speculatie op een stevige renteverhoging van de Europese Centrale Bank op donderdag. In de MidKap klom ABN AMRO 1,7 procent.

SnowWorld zakte dik 3 procent. De uitbater van skihallen moet mogelijk een deel van de eerder verkregen coronasteun terugbetalen. De onderneming heeft van zijn accountant geen goedkeuring gekregen voor de jaarcijfers en praat met financiers, omdat het afspraken over leningen niet is nagekomen.

Volvo daalde 3 procent in Stockholm. De Zweedse autoproducent wist de winst in het tweede kwartaal flink op te voeren mede dankzij de beursgang van zusterbedrijf Polestar, dat alleen elektrische auto’s maakt. Het bedrijf verkocht wel minder auto’s.

In Frankfurt steeg Uniper ruim 7 procent. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt zullen de details van het reddingsplan voor het noodlijdende energiebedrijf vrijdag worden besproken met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Persbureau Reuters meldde dat de Duitse regering een belang van 15 tot 30 procent wil nemen in Uniper.

De euro was 1,0252 dollar waard, tegen 1,0244 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent minder op 102,82 dollar. Brentolie daalde 1,2 procent in prijs tot 106,11 dollar per vat.