Reisbranche in Europa komt 1,2 miljoen werknemers tekort

De chaos op de Europese luchthavens deze zomer wordt veroorzaakt door een tekort van 1,2 miljoen werknemers in de gehele reisbranche in de Europese Unie. Dat zegt de World Travel & Tourism Council, een organisatie voor de wereldwijde reis- en toerismesector.

Personeelstekorten zorgen in de reissector in heel Europa voor problemen in het kielzog van het sneller dan verwachte herstel uit de coronacrisis. Reisbureaus behoren tot de bedrijven die het meest behoefte hebben aan werknemers, met een tekort van 30 procent, zegt de WTTC, verwijzend naar een nieuw onderzoek in de sector. In de segmenten luchtvervoer en accommodatie is ongeveer één op de vijf vacatures onvervuld.

Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens als Schiphol zijn genoodzaakt om de capaciteit deze zomer te beperken en vluchten te schrappen omdat ze moeite hebben nieuwe medewerkers te werven na het ontslag van personeel tijdens de coronapandemie. Tijdens de coronacrisis zijn bijna 1,7 miljoen banen verloren gegaan in de reis- en toerismesector van de EU.