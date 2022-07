Vertrouwen Nederlandse consument naar nieuw dieptepunt

Nederlandse consumenten zijn somberder dan ooit tevoren. Uit een meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het consumentenvertrouwen deze maand net iets verder is gedaald ten opzichte van juni, waarmee een nieuw laagterecord is bereikt.

Volgens het statistiekbureau heerst er vooral veel somberte over de economie. Dat heeft onder andere te maken met de inflatie die hoog is. Bijna acht op de tien personen die het CBS ondervroeg merkte dat de prijzen het afgelopen jaar sterk zijn gestegen. Dat is eveneens een record.

Huishoudens waren ook veel minder vaak bereid om grote aankopen te doen. Sinds het begin van de metingen oordeelden consumenten hier nog nooit zo negatief over als nu.

De graadmeter waarmee het CBS het consumentenvertrouwen meet, zakte naar een stand van min 51, tegenover min 50 een maand eerder. Dat is ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar, dat op min 9 staat.

Het CBS maakte ook bekend dat Nederlandse huishoudens in mei 7,3 procent meer besteedden dan in dezelfde maand vorig jaar. Die extra uitgaven gingen vooral naar diensten, zoals de kapper of een bezoek aan bijvoorbeeld het restaurant of voetbalstadion. In mei 2021 golden voor een groot deel nog coronabeperkingen, onder andere voor de horeca.