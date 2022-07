Griekenland keert zich tegen gasbesparingsplan EU

Griekenland keert zich tegen de plannen van de Europese Commissie voor het besparen van gas. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil dat lidstaten 15 procent minder aardgas verbruiken dan gemiddeld om zich voor te bereiden op een leveringsstop door Rusland. Halen EU-landen die doelstellingen niet, dan komen er wellicht verplichte doelstellingen.

De Griekse minister voor Energie, Kostas Skrekas, zei in een radio-interview het niet eens te zijn met het verplichtende karakter van het besparingsplan. Een regeringswoordvoerder voegde daaraan toe dat het doel van 15 procent besparingen voor Griekenland onacceptabel is. Griekenland zou al veel inspanningen hebben gedaan om gas te besparen.

Skrekas zei dat meerdere landen tegen het plan van de Europese Commissie zijn. Ook Italiƫ, Spanje, Portugal, Frankrijk, Malta en Cyprus zouden volgens de minister bezwaren hebben.

Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft de voorbije maanden de levering van gas naar EU-landen sterk verminderd. Naar onder andere Nederland, Bulgarije, Polen en Finland vervoert het bedrijf geen gas meer, formeel omdat die landen weigeren in roebels te betalen. Grootverbruiker Duitsland ontvangt al lange tijd via de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 1 zo’n 40 procent van de normale hoeveelheid Russisch gas. Wegens onderhoud was de leiding helemaal dicht, maar sinds vandaag stroomt er weer beperkt gas door.