Omzet Twitter licht gedaald, wel meer gebruikers

De omzet van onlineberichtendienst Twitter is in het tweede kwartaal licht gedaald in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijf wijst daarbij op tegenwind voor de advertentiesector door de afzwakkende economie en de onzekerheid over het overnamebod van Tesla-topman Elon Musk op Twitter. Wel nam het aantal gebruikers toe.

De omzet zakte op jaarbasis met 1 procent tot iets minder dan 1,2 miljard dollar. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg juist met bijna 17 procent naar 238 miljoen dollar. Volgens Twitter komt die groei onder meer door “wereldwijde discussies over huidige gebeurtenissen”, zonder dit nader te duiden. Er werd een nettoverlies geleden van 270 miljoen dollar. Dat was een jaar geleden nog een winst van 66 miljoen dollar. Twitter had te kampen met hogere uitgaven voor bijvoorbeeld onderzoek en ontwikkeling.

Musk zag onlangs af van een overname van Twitter ter waarde van 44 miljard dollar. De Tesla-baas beschuldigde Twitter van misleidende verklaringen over het aantal nepaccounts. Het socialemediabedrijf wil de miljardair nu via de rechter alsnog tot overname dwingen voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel. Musk wordt er onder meer van beschuldigd voorwaarden uit de koopovereenkomst te hebben geschonden. De rechtszaak tussen Musk en Twitter zou in oktober moeten beginnen.