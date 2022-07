Ahold zakt op Damrak na winstalarm Walmart, Unilever stijgt

Supermarktconcern Ahold Delhaize werd dinsdag 3 procent lager gezet op de Amsterdamse beurs na een waarschuwing van Walmart. Het grootste supermarktconcern van de Verenigde Staten verlaagde zijn winstverwachting voor het hele jaar doordat consumenten vanwege de hoge inflatie scherper op de uitgaven letten.

Unilever won daarentegen 2 procent na publicatie van de halfjaarcijfers. Het bedrijf achter merken als Knorr, Ola en Dove boekte meer omzet dankzij prijsverhogingen en schroefde de omzetverwachting voor het hele jaar op.

Beleggers waren minder tevreden met de resultaten van Randstad, dat 4,8 procent daalde. De uitzender profiteerde van de krapte op de arbeidsmarkt en boekte een recordomzet in het tweede kwartaal. Het bedrijf blijft echter wel voorzichtig vanwege de onzekere economische ontwikkelingen rond de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 710,29 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 921,45 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,4 procent. Londen klom 0,5 procent.

De chipbedrijven ASMI en Besi wonnen tot 2,2 procent na de resultaten van NXP. De Nederlandse chipfabrikant, die een notering heeft in New York, boekte afgelopen kwartaal flink meer omzet dankzij de aanhoudend sterke vraag naar halfgeleiders in de wereld. Shell klom 1,3 procent. Het olie- en gasconcern heeft een akkoord bereikt om de overige aandeelhouders van Shell Midstream Partners, een uitbater van pijpleidingen in de VS, uit te kopen voor bijna 2 miljard dollar. Philips toonde wat herstel en won 2,8 procent. Het zorgtechnologiebedrijf zakte maandag 7,7 procent na tegenvallende resultaten.

In de MidKap kelderde fitnessketen Basic-Fit 6,5 procent na een verkoopadvies door Berenberg. Bij de kleinere bedrijven verloor Fugro bijna 4 procent. De bodemonderzoeker zag de omzet en orderontvangst in de eerste jaarhelft flink stijgen. Het bedrijf meldde verder 116 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van nieuwe aandelen.

UBS zakte 5 procent in Zürich na tegenvallende resultaten. De Nederlandse topman Ralph Hamers sprak van “één van de uitdagendste periodes in de afgelopen tien jaar” voor de Zwitserse bank. In Londen daalde easyJet 1 procent. De Britse prijsvechter leed afgelopen kwartaal fors verlies als gevolg van organisatorische problemen op luchthavens, waaronder Schiphol.

De euro was 1,0221 dollar waard, tegen 1,0214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 98,14 dollar. Brentolie werd ook 1,5 procent duurder, op 106,70 dollar per vat.