Bloomberg: toezichthouder VS duikt op groot cryptoplatform

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een onderzoek geopend naar Coinbase, een populair platform voor cryptomunten. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Volgens de toezichthouder zijn een aantal munten die via Coinbase kunnen worden verhandeld eigenlijk financiële effecten dus zou Coinbase onder het toezicht van de SEC moeten vallen. Nu is dat nog niet het geval.

Effecten zijn verhandelbare bewijzen waarmee de eigenaar kan aantonen dat hij bepaalde rechten heeft. Dat zijn bijvoorbeeld aandelen of obligaties, maar ook ingewikkeldere derivaten. Coinbase, het grootste cryptoplatform in de Verenigde Staten, ontkent stellig dat cryptomunten die klanten verhandelen daar ook onder vallen.

De SEC wilde niet reageren op vragen van Bloomberg. De voorzitter van de toezichthouder voor financiële markten benadrukte eerder wel dat bepaalde cryptomunten als effecten moeten worden gezien, waardoor particuliere beleggers ook beter beschermd zouden zijn.

Onlangs begon de SEC een proces tegen een medewerker van Coinbase. Hij werd verdacht van betrokkenheid bij handelen met voorkennis, iets wat verboden is op financiële markten. De Coinbase-medewerker zou informatie hebben gelekt aan zijn broer over cryptomunten die vlak daarna via het platform verhandelbaar werden. Coinbase zelf is geen verdachte in die zaak.