Industrie: klap voor metaalbedrijven bij minder gas Nord Stream

Metaalbedrijven krijgen het meeste last van het afschalen van de capaciteit voor gasleveringen in de Nord Stream 1-pijplijn, zoals woensdag zal gebeuren. Dat verwacht ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. “Ongeveer een kwart van de kostprijs van een product bestaat uit energie. Gaat die kostenpost omhoog, dan heeft dat natuurlijk enorme gevolgen”, zegt de organisatie.

Signalen dat bedrijven nu al in de problemen zitten, heeft FME nog niet. “Niemand loopt hier echt mee te koop”, zegt een woordvoerder.

Vanaf woensdag wordt de gaslevering door de Nord Stream 1 van de huidige 40 procent capaciteit teruggeschroefd naar 20 procent. Volgens Moskou komt dat door onderhoud aan een turbine. Eerder lag de pijplijn al tien dagen stil door ander onderhoud. De verminderde capaciteit kwam daarnaast volgens de Russen doordat een turbine in Canada werd gerepareerd, maar daar moest blijven door westerse sancties tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Duitsland weerspreekt deze verklaringen voor de beperkingen al langer.

Voor de winterperiode waarschuwt FME voor het afschalen of zelfs stoppen van productie in de industrie. Volgens FME maken de meeste van de bedrijven die bij de ondernemersorganisatie zijn aangesloten “in welke vorm dan ook” gebruik van gas. Ook zullen veel toeleveringsbedrijven in de keten worden geraakt. De hoge energieprijzen worden misschien ook in de prijzen doorberekend, “waardoor het inflatievraagstuk weer gaat spelen”, zegt de organisatie.

Als oplossing wijst FME op het bijvullen van de gasvoorraden. “Met name de gasopslag Bergermeer, met hoogcalorisch gas, is voor de industrie cruciaal”, zegt de organisatie. De gasopslag bij Alkmaar is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa.

De overheid heeft als doel deze gasopslag voor 68 procent te vullen voor komende winter. Dat komt omdat andere gasvoorraden in Nederland volledig gevuld worden. Volgens het gasdashboard van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is de Nederlandse gasvoorraad momenteel voor in totaal zo’n 60 procent gevuld. Eind deze zomer moeten de gasopslagen voor 80 procent gevuld zijn, stelde de Europese Unie eerder als doel.

Over het gasakkoord dat de 27 EU-lidstaten dinsdag sloten zegt FME dat nu “binnen de EU alle neuzen dezelfde kant op staan”. Dat is “op zich winst”, maar FME benadrukt te moeten “roeien met de riemen die we hebben”.