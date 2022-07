Adyen en chipfondsen helpen AEX-index aan winst

De Amsterdamse AEX-index is woensdag met winst gesloten, geholpen door flinke plussen voor betalingsverwerker Adyen en de chipfondsen ASML, ASMI en Besi. Telecomconcern KPN stond ook bij de winnaars na bekendmaking van kwartaalcijfers. Verder zijn de ogen vooral gericht op het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal na het slot van de Europese beurshandel de rente naar verwachting opnieuw verhogen met 0,75 procentpunt om de hoge inflatie aan te pakken.

De AEX eindigde met een winst van 1 procent op 713,53 punten. De MidKap won 0,9 procent tot 927,89 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Adyen was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van ruim 7 procent, geholpen door sterke resultaten van de Franse branchegenoot Worldline die in Parijs bijna 14 procent vooruitging. ASMI, ASML en Besi boekten plussen tot 5,1 procent, dankzij beter dan verwachte cijfers van de Amerikaanse chipmaker Texas Instruments.

KPN klom 0,7 procent. Het telecomconcern wist in het tweede kwartaal voor het eerst in ruim tien jaar de omzet op te voeren op het vlak voor telecomdiensten aan bedrijven. Topman Joost Farwerck sprak van een “ommekeer” in de zakelijke markt. Grootste daler in de AEX was zorgtechnologiebedrijf Philips met een min van 1,6 procent.

Ook kwamen veel Europese banken met cijfers. De Italiaanse bank UniCredit steeg 8,6 procent in Milaan dankzij goed ontvangen resultaten. In Frankfurt verloor Deutsche Bank 1,6 procent. De grootste bank van Duitsland waarschuwde dat het dit jaar lastiger wordt om zijn winstdoel waar te maken.

Credit Suisse klom 1,6 procent in Z├╝rich. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank vervangt zijn topman Thomas Gottstein, nadat het concern voor het derde kwartaal op rij diep in de rode cijfers is gedoken.

In Frankfurt ging Mercedes-Benz 3,2 procent omhoog. Het autoconcern is positiever geworden over de winst. Adidas zakte 5,5 procent. Het sportmerk verlaagde opnieuw zijn verwachtingen vanwege het zwakke herstel van de Chinese markt. Concurrent Puma verhoogde daarentegen zijn prognoses, maar daalde toch 4,7 procent. Het Duitse energieconcern RWE won 2,7 procent na een verhoging van de winstverwachting.

De euro was 1,0125 dollar waard, tegen 1,0120 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,5 procent tot 97,37 dollar. Brentolie kostte 2 procent meer op 106,60 dollar per vat.