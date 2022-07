Kremlin: Gazprom levert zoveel gas aan Europa als mogelijk is

Gazprom levert zoveel gas aan Europa als technisch mogelijk is. Dat herhaalde Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov woensdag nadat het Russische staatsgasbedrijf de gaslevering via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 verlaagde naar 20 procent van de totale capaciteit.

“Gazprom was en blijft een betrouwbare partij voor al zijn verplichtingen, maar kan geen leveringen garanderen als buitenlandse apparatuur niet kan worden onderhouden vanwege Europese sancties”, benadrukte de zegsman.

Vanaf woensdag stroomt er per dag nog 33 miljoen kubieke meter gas door Nord Stream 1. Gazprom gaf als reden het onderhoud aan een turbine. De pijplijn tussen Rusland en Duitsland via de Oostzee werd vorige week juist weer in gebruik genomen na tien dagen van onderhoudswerkzaamheden.

Maar een turbine was naar Canada gebracht voor onderhoud en mocht in de tussentijd niet terug vanwege sancties die waren opgelegd aan Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Het Kremlin gaf eerder aan dat zodra de turbine terug is in Rusland, deze meteen zal worden geïnstalleerd.

Intussen loopt de Europese gasprijs al weer een paar dagen flink op door de zorgen over de Russische leveringen. De prijs steeg dinsdag tot boven de 200 euro per megawattuur op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs, het hoogste niveau in maanden. Woensdag piekte de prijs zelfs rond de 227 euro per megawattuur om daarna weer enigszins terug te zakken.