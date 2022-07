Reclame-inkomsten en gebruikersaantallen centraal in cijfers Meta

Als Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp, woensdag de boeken opent, gaat de aandacht van beleggers uit naar de reclame-inkomsten. Bij andere socialemediabedrijven als Snap en Twitter vielen de opbrengsten daarvan tegen. Nu economische tegenwind dreigt, houden bedrijven wat meer de hand op de knip als het gaat om onder meer de uitgaven aan advertenties.

Ook Meta zelf zet zich schrap voor economische neergang. Het bedrijf maakte bekend zijn doelen voor het aantrekken van nieuw personeel aanzienlijk naar beneden bij te stellen. Daarnaast zullen beleggers kijken hoeveel geld Meta steekt in de metaverse. Die droom van oprichter Mark Zuckerberg bestaat uit een virtuele wereld waarin mensen allerlei zaken kunnen doen vanuit hun eigen huis. Zo kunnen ze elkaar ontmoeten in een virtuele omgeving, maar ook gamen of sporten.

Verder kijken beleggers naar de gebruikerscijfers. De groei van met name Facebook vlakt al enige tijd af. Meta paste de feed van het sociale netwerk onlangs aan voor het trekken van meer jonge gebruikers, die nu liever op TikTok of Snapchat zitten. Ook de feed van Instagram is onlangs aangepast zodat er meer filmpjes te zien zijn, ook van mensen die de gebruikers niet per se volgen. Dat leidde tot een oproep, gedeeld door onder meer Kim Kardashian en Kylie Jenner, dat Instagram niet een soort TikTok moest worden.