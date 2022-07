Air France-KLM boekt weer winst ondanks chaos op luchthavens

Luchtvaartconcern Air France-KLM heeft voor het eerst sinds de coronacrisis een winst in de boeken gezet. Zowel KLM, dat al eerder een operationele winst boekte, als Air France kon daarbij zwarte cijfers overleggen door het sterke herstel van de vraag naar vliegreizen. De problemen op luchthavens en bij de luchtvaartmaatschappijen zelf door personeelstekorten drukten het herstel nog wat.

Die problemen zorgden er wel voor dat Air France-KLM 70 miljoen euro uit moest trekken voor compensatie van reizigers. Dat is veel meer dan normaal en komt grotendeels door de maatregelen op Schiphol om verdere problemen te voorkomen. In het derde kwartaal verwacht Air France-KLM minder kwijt te zijn aan compensatie. Daarin zijn namelijk veel meer vluchten al eerder geschrapt en dus zijn er minder verrassingen.

Vooral de omzet van Air France-KLM steeg sterk. De beperkte capaciteit in verhouding tot de vraag die daar ver boven ligt, leidde ertoe dat het luchtvaartconcern hogere prijzen kon vragen voor de tickets. Met name op de trans-Atlantische route, waar veel andere partijen minder capaciteit hadden, speelde dat. De ticketbestellingen in dollars waren bovendien welkom omdat de Amerikaanse munt de afgelopen tijd flink steeg tegenover de euro.

Daarentegen heeft Air France-KLM het nog lastig in Aziƫ. China en Japan zitten bijvoorbeeld nog goeddeels op slot voor reizigers. In Afrika en de Cariben boekte het concern wel goede resultaten. Ook de vrachttak presteerde goed. De vraag naar luchtvracht blijft ook na corona sterk, maar de capaciteit groeide op de belangrijke routes naar bijvoorbeeld China niet omdat daar niet meer passagiersvluchten naartoe gingen.

In totaal behaalde Air France-KLM een omzet 6,7 miljard euro tegen 2,8 miljard euro een jaar eerder. Daarvan hield het concern onder de streep een winst van 324 miljoen euro over. KLM was goed voor een omzet van 2,8 miljard euro en een operationele winst van 262 miljoen euro.

De goede resultaten en onder meer een aandelenuitgifte zorgden ervoor dat de staatssteun die Air France en KLM tijdens de coronapandemie ontvingen verder kon worden afgelost. KLM is nu helemaal klaar. Air France loste nog eens 1,6 miljard euro af, maar zal ook in het derde kwartaal verder aflossen.

In het lopende kwartaal denkt de luchtvaartcombinatie opnieuw een stevige winst te kunnen overleggen waardoor ook heel 2022 winstgevend kan worden afgesloten. Over de capaciteit in het derde kwartaal werd Air France-KLM wel wat pessimistischer. Die bijstelling komt door de beperkingen die Schiphol instelde op het aantal passagiers.