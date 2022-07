Zwitserse export naar Rusland stijgt voor ingaan sancties

De Zwitserse export naar Rusland van turbojets, luchtpompen en andere grote machines is in de afgelopen twee maanden sterk gestegen. De Zwitserse fabrikanten lijken daarmee haast te maken om de laatste opdrachten nog te vervullen die waren afgesloten vóór de westerse sancties tegen Rusland vanwege de invasie van Oekraïne.

De westerse landen, waaronder ook Zwitserland, hebben verschillende sanctiepakketten geïntroduceerd voor de export van goederen naar Rusland. Sommige van de sanctiemaatregelen traden niet direct in werking. In het geval van Zwitserland gaan de meeste in tussen medio juni en eind juli. Vanaf augustus wordt op de naleving van sancties gecontroleerd.

In de periode januari tot april bedroeg de export van Zwitserland naar Rusland van turbojets, turbopropellers en gasturbines 1 miljoen tot 2,5 miljoen Zwitserse frank per maand, omgerekend zo’n 1,1 miljoen tot 2,6 miljoen euro. In mei schoot de export van deze goederen omhoog tot ruim 11 miljoen frank en tot bijna 6 miljoen frank in juni.

In totaal exporteerde Zwitserland in juni voor 492 miljoen frank aan goederen naar Rusland. Dat is zo’n 83 procent meer dan in januari, de maand voor de Russische invasie van Oekraïne. De leveringen bestonden vooral uit farmaceutische goederen zoals medicijnen, diagnostiek en bloed. De totale export van de Europese Unie naar Rusland is wel gedaald sinds de invoering van de sancties.

De EU, het VK en andere bondgenoten hebben verschillende werkgroepen opgezet om beter toezicht te houden op de naleving van de sancties. Een Europese diplomaat zei dat Zwitserland grotendeels de sancties van de EU volgt, maar dat het land minder effectief is in de handhaving van de maatregelen.