ING: stemming onder particuliere beleggers blijft erg somber

De stemming onder particuliere beleggers in Nederland blijft uitermate somber. Dat merkt ING, dat maandelijks het sentiment peilt in zijn BeleggersBarometer. De AEX-index op de beurs in Amsterdam is in juli opgekrabbeld van het laagste niveau in meer dan een jaar. Maar beleggers denken volgens de bank dat de opleving van tijdelijke aard is en dat de beurskoersen weer onder druk komen te staan.

Gemiddeld wordt verwacht dat de AEX in oktober op 650 punten zal staan. Deze stand is de somberste voorspelling van het afgelopen anderhalf jaar en zou betekenen dat het beursherstel van de afgelopen weken weer grotendeels teniet wordt gedaan.

Momenteel staat de hoofdindex aan het Damrak namelijk weer duidelijk boven de 700 punten. “Onder invloed van de lange rente die de afgelopen weken flink daalde, lieten aandelen een aardig herstel zien”, verklaart Bob Homan, hoofd ING Investment Office.

Maar beleggers zijn volgens ING onverminderd negatief over de algemene economische situatie in Nederland, nu de aandelenbeurzen wereldwijd in de ban zijn van recessievrees. Hun oordeel over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille is daarnaast nog negatiever geworden in juli ten opzichte van voorgaande maanden.

Wel zouden beleggers over het algemeen rekenen op een verbetering in hun eigen financiƫle situatie in de komende drie maanden. De graadmeter van ING voor het beleggersvertrouwen bleef in juli daardoor staan op 69 punten, dezelfde score als in juni.

Daarmee zijn beleggers dus pessimistischer dan aan het begin van de coronacrisis. Alleen in februari van dit jaar was het vertrouwen met 68 punten nog een klein beetje lager. Iedere stand boven de honderd wijst op optimisme, onder de honderd juist op pessimisme.