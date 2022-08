Amerikaanse beurswaakhond treedt op tegen cryptopiramidezwendel

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft elf mensen aangeklaagd voor hun rol bij het opzetten en promoten van een piramidezwendel met cryptoplatform Forsage. Daarmee hadden ze meer dan 300 miljoen dollar opgehaald bij investeerders.

Het platform werd begin 2020 opgezet en trok volgens de toezichthouder miljoenen particuliere beleggers. Geld dat nieuwe investeerders inlegden zou zijn gebruikt om andere deelnemers te betalen. Onder de aangeklaagden zijn ook de vier oprichters van Forsage.

In hoeverre de SEC alle elf personen effectief kan aanpakken, is onduidelijk. Een aantal van hen zou volgens de meest recente adresgegevens in Rusland, Georgiƫ en Indonesiƫ wonen.

Twee van de aangeklaagden hebben de SEC al laten weten hun zaak te willen schikken, zonder schuld te bekennen. Ook stemde een ermee in boetes te betalen. Hoeveel geld met die strafmaatregelen is gemoeid, is niet naar buiten gebracht.