Bijstook biomassa in kolencentrales stuwt opwek groene energie

Nederland heeft in juli bijna een vijfde meer groene energie opgewekt dan in dezelfde maand vorig jaar. En dat komt niet alleen doordat Nederland steeds voller ligt met zonnepanelen en de zon de afgelopen maand veel scheen. Energieopwek.nl, die de productie van groene energie bijhoudt, wijst erop dat kolencentrales “redelijk veel draaiden”. Dat leidde tot meer bijstook van biomassa.

De site schat dat ongeveer 17 procent van het totale Nederlandse energieverbruik in juli op een duurzame manier is geproduceerd. Zowel zonne-energie als biomassa had hier een groot aandeel in.

Volgens Energieopwek.nl is er een onderscheid tussen groene energie en groene stroom. Puur gelet op de stroomproductie, dan werd 47 procent van de stroom in juli opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dezelfde maand vorig jaar was dit 38 procent.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dit percentage in 2030 opgelopen moet zijn tot 70 procent. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft eerder gemeld te denken dat zelfs 75 procent haalbaar is.