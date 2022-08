Minder nieuwe personenauto’s verkocht in juli dan jaar eerder

Autobedrijven hebben in juli 17,6 minder nieuwe personenauto’s verkocht in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. In totaal gingen in juli van dit jaar 22.068 nieuwe auto’s de weg op. Dat melden brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging en dataspecialist RDC.

De oorzaak van het verschil komt onder meer door het wereldwijde tekort aan chips. Ook in de voorgaande maanden werden minder nieuwe personenauto’s verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Zo werden er van januari tot en met juli 175.755 nieuwe personenauto’s afgeleverd, bijna 14.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

KIA registreerde de meeste nieuwe auto’s in juli van dit jaar, en is daarmee goed voor 13,4 procent van het marktaandeel. Het meest geregistreerde model is de Peugeot 208, met in totaal 859 nieuwe kentekens. Eén op de vijf nieuw verkochte auto’s is volledig elektrisch.