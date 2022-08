Onderzoeker: Duits tekort aan vakkrachten op recordniveau

Het tekort aan gekwalificeerd personeel in het Duitse bedrijfsleven heeft een recordniveau bereikt en zet steeds meer druk op de economie. Dat meldt het vooraanstaande economische onderzoeksbureau Ifo op basis van een nieuwe peiling. Bijna de helft van de onderzochte bedrijven geeft aan dat het tekort aan vakkrachten leidt tot beperking van de activiteiten. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de metingen in 2009, aldus Ifo.

“Steeds meer ondernemingen moeten hun activiteiten inperken omdat ze simpelweg niet genoeg personeel vinden”, aldus Ifo-arbeidsmarktexpert Stefan Sauer. “Op de middelbare en lange termijn zal dit probleem alleen maar groter worden.” Met name bij dienstverleners zijn de problemen met personeelstekorten groot, maar ook in de industrie, detailhandel, bouw en groothandel is het tekort nijpend.

De president van de Duitse werkgeversorganisatie BDA zei onlangs nog dat Duitsland snel meer arbeidsmigranten nodig heeft om te voorkomen dat personeelstekorten economische schade aanrichten. Volgens hem moeten de regels voor het aantrekken van arbeidsmigranten snel worden versoepeld, want anders kan er welvaart verloren gaan in de grootste economie van Europa. Er zouden jaarlijks wel een half miljoen nieuwe kenniswerkers nodig zijn om de economie te laten draaien.

Maar bedrijven in de belangrijkste handelspartner van Nederland kampen met nog meer uitdagingen. Zo zei de president van de branchevereniging ZDH afgelopen weekend dat er ook grote tekorten aan materialen zijn en hoge kosten voor grondstoffen en energie door de oorlog in Oekraïne. Bedrijven hebben daardoor te kampen met druk op de winstmarges en uitstel van opdrachten en projecten vanwege gebrek aan materialen.