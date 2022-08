Aandacht bij cijfers Just Eat Takeaway voor inflatie en Grubhub

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway komt woensdag met resultaten over het eerste halfjaar. Na een enorme groei tijdens de coronapandemie heeft het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl het nu moeilijker. De vraag is in hoeverre de onderneming erin slaagt nog groter te worden en de resultaten te verbeteren, nu veel mensen door de hoge inflatie meer op hun uitgaven letten. Daar komt bij dat er veel druk is om de Amerikaanse dochter Grubhub te verkopen. Mogelijk kan het bedrijf daarover nu meer zeggen.

Just Eat Takeaway groeide een jaar terug nog hard. Dat kwam niet alleen doordat veel mensen door de lockdowns meer aan huis waren gebonden en daarom veel maaltijden lieten bezorgen, het concern stak ook veel geld in overnames. Eerst werd het Britse Just Eat ingelijfd en later ook het Amerikaanse Grubhub. Die overnames zijn wel de reden dat er in de vergelijkbare periode vorig jaar nog een verlies van bijna een half miljard euro in de boeken ging.

Inmiddels denkt het bedrijf eraan om Grubhub weer te verkopen. De miljardenovername van het onderdeel werd vorig jaar pas afgerond, maar bij aandeelhouders is de laatste tijd onvrede ontstaan over de beurswaarde van het bedrijf. Activistische beleggers drongen er daarom op aan Grubhub snel weer af te splitsen of te verkopen, wat zou moeten helpen om de eigen beurswaarde op te voeren.

Vorige maand werd al bekend dat het Amerikaanse webwinkelconcern Amazon een belang neemt in Grubhub. In eerste instantie gaat het om een belang van 2 procent in het onderdeel. Maar dit kan op termijn 15 procent worden. Zogeheten Prime-leden van Amazon krijgen daarbij een jaarabonnement op de maaltijdbezorger.