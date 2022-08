Betaalbedrijf PayPal grote winnaar op voorzichtig Wall Street

PayPal werd woensdag meer dan 12 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers reageerden verheugd op de kwartaalcijfers van het Amerikaanse betaalbedrijf. Ook is de onderneming optimistischer gestemd over de rest van het jaar en wil het voor 15 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. De activistische investeerder Elliott Management liet daarnaast weten voor 2 miljard dollar een belang in het bedrijf te hebben genomen.

De graadmeters op Wall Street krabbelden wat op na de recente verliesbeurten. De stemming bleef wel voorzichtig. Dat komt vooral door de opgelopen spanningen tussen China en de VS na het bezoek van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi aan Taiwan. China heeft militaire acties afgekondigd rond het eiland, dat door Beijing als afvallige provincie wordt gezien, en dreigt met vergeldingsacties tegen Pelosi en de VS.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 32.566 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 4114 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1 procent omhoog tot 12.467 punten.

Match Group kelderde 21 procent. Het bedrijf achter datingapp Tinder neemt na nog geen jaar alweer afscheid van de Nederlandse topvrouw Renate Nyborg. Haar vertrek volgt op teleurstellende kwartaalresultaten van het bedrijf.

Fastfoodbedrijf Yum! Brands daalde 1,2 procent. De eigenaar van snackketens als KFC, Pizza Hut en Taco Bell boekte meer omzet, maar zag de kwartaalwinst dalen.

Airbnb zakte 4 procent. Het verhuurplatform profiteerde afgelopen kwartaal van het herstel in de reissector, maar de verwachting voor het huidige kwartaal viel wat tegen.

Starbucks steeg 1,1 procent. De koffieketen boekte afgelopen kwartaal meer omzet dankzij prijsverhogingen. In China daalden de opbrengsten wel door strenge coronalockdowns. Moderna (plus ruim 9 procent) bleef in het tweede kwartaal goede zaken doen met zijn coronavaccin. AMD verloor 3,3 procent. De chipproducent presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de verwachtingen voor het huidige kwartaal vielen tegen.

Robinhood werd ruim 5 procent hoger gezet. De beleggingsapp neemt afscheid van bijna een kwart van zijn personeel vanwege de ingestorte cryptomarkt en de hoge inflatie. Dit heeft de handelsactiviteit van klanten en het verhandelde geld verder verminderd.

De olieprijzen lieten weinig beweging zien in afwachting van de uitkomsten van de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 94,32 dollar en Brentolie werd 0,1 procent duurder op 100,61 dollar per vat. De euro was 1,0174 dollar waard, tegen 1,0209 dollar een dag eerder.