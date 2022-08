Aantal vliegtuigpassagiers nog niet op niveau van voor corona

Ondanks lange rijen in de vertrekhallen van Schiphol met mensen die op reis willen, vliegen nog altijd minder passagiers via de vijf nationale luchthavens dan voor corona. In totaal gaat het om 17,4 miljoen reizigers in het tweede kwartaal van dit jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is ruim 20 procent minder dan in dezelfde periode in 2019.

Schiphol was goed voor het merendeel van de vluchten, met in totaal 14,9 miljoen passagiers. Een daling van 22 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2019, toen vlogen nog 19 miljoen passagiers via Schiphol. Ook de vliegvelden van Eelde en Maastricht verwelkomden minder passagiers dan in 2019.

Schiphol werkt sinds vorige maand met een maximumaantal dagelijks vertrekkende reizigers, waardoor het nog even zal duren voordat de luchthaven de cijfers van 2019 evenaart. Een maximum moet de drukte in de vertrekhallen beheersbaar houden en het personeelstekort ondervangen. Zo kunnen in augustus dagelijks 73.000 passagiers worden vervoerd. Toch is het dagelijks nog altijd druk en staan reizigers regelmatig een tijd in de rij, bijvoorbeeld voor de beveiliging.

Het aantal mensen dat vliegt via Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport komt daarentegen weer in de buurt van het niveau van voor corona, blijkt uit de CBS-cijfers. Zo vlogen 1,8 miljoen mensen via Eindhoven, bijna 94 procent van het aantal reizigers in het tweede kwartaal van 2019. De luchthaven in Rotterdam vervoerde 92 procent van het aantal reizigers in die periode.