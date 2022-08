Moederbedrijf DHL profiteert van hoge vrachttarieven

Deutsche Post DHL, het moederbedrijf van onder meer pakketbezorger DHL, profiteert flink van de grote vraag naar zijn logistieke diensten en de hoge vrachttarieven die het concern momenteel kan rekenen. Hierdoor gingen de omzet en de winst in de eerste helft van het jaar hard omhoog.

Op de pakketmarkt beginnen de volumes wel te normaliseren, zegt het bedrijf. Tijdens de coronapandemie nam onlineshoppen een grote vlucht en werden er veel meer pakketten verstuurd. Inmiddels trekken veel mensen als ze willen shoppen weer naar de winkelstraten. In de voorbije maanden kreeg Deutsche Post DHL daardoor minder pakketjes om te vervoeren. Toch ging de omzet bij de e-commerce-tak omhoog, want hogere tarieven compenseerden de lagere volumes ruimschoots.

Ook merkt het concern dat bedrijven weer wat minder gebruik gaan maken van vervoer per vliegtuig. Die vorm van transport was door de coronapandemie flink toegenomen, toen de scheepvaart werd gehinderd door allerlei verstoringen. Maar de laatste tijd wint vervoer per schip weer aan populariteit, al zitten de recente lockdowns in China verdere groei nog wel in de weg. Deutsche Post DHL heeft zowel vrachtvliegtuigen als een scheepvaartdivisie.

Alles bij elkaar dikten de opbrengsten met meer dan een vijfde aan tot 46,6 miljard euro. Onder de streep bleef 2,8 miljard euro winst over. Dat was dik 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het grote logistieke concern bevestigde ook zijn eerdere financiƫle verwachtingen, ondanks de hogere energieprijzen en flink afgezwakte economische groei in de wereld.