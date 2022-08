Chocolademaker Barry Callebaut hervat productie na salmonella

De Belgische chocoladefabrikant Barry Callebaut heeft de productie in de fabriek in het Belgische Wieze deels hervat nadat daar eind juni salmonella werd ontdekt. De eerste leveringen aan klanten zullen volgens het in Zürich gevestigde bedrijf nog deze week plaatsvinden.

De fabriek in Wieze, de grootste chocoladefabriek ter wereld, moest zes weken sluiten toen de salmonellabacterie werd ontdekt in een partij chocolade van een leverancier. De besmette chocolade bleek geleverd te zijn aan afnemers in Nederland, Duitsland en Frankrijk, maar kwam niet terecht bij consumenten.

Voorlopig wordt een beperkt aantal productielijnen weer in gebruik genomen. In de komende tijd zullen volgens een woordvoerder steeds meer lijnen worden vrijgeven. Het zal nog wel enkele weken duren voordat de productie weer op volle kracht draait.

De sluiting van de fabriek had grote gevolgen. Ook andere chocoladeverwerkers moesten de productie volledig of deels stilleggen. Over de impact voor de consument bestaat nog geen volledige duidelijkheid. Volgens een woordvoerder van het bedrijf zullen mogelijk niet alle klanten hun normale producten kunnen leveren. Het gaat dan vooral om seizoensproducten voor bijvoorbeeld Sinterklaas, die doorgaans in augustus en september worden gemaakt.

“Er zullen geen tekorten zijn, maar het aanbod zal er misschien wel iets anders uitzien dan anders”, verklaarde het bedrijf. Het Nederlandse chocolademerk Tony’s Chocolonely liet eind vorige week al weten dat de productie van chocoladeletters met Sinterklaas dit jaar niet zou lukken vanwege de problemen bij Barry Callebaut.