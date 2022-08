Scheepvaart rond Taiwan weer op gang na Chinese oefeningen

De scheepvaart door de Straat van Taiwan kwam maandag weer op gang nadat de Chinese militaire oefeningen ten einde lijken te zijn gekomen. Sinds zondag zijn meer dan dertig schepen door een zone ten zuiden van de havenstad Kaohsiung gevaren waar China eerder enkele dagen oefeningen hield. In totaal zijn vier van de zes gebieden waar China oefende inmiddels weer door vrachtschepen doorkruist.

Voor de scheepvaart is de Straat van Taiwan een zeer belangrijke doorgang op de route tussen Japan, China en Europa. De afgelopen week was er door grootscheepse militaire oefeningen van China veel onduidelijkheid en vertraging voor de koopvaardij. Sommige rederijen verboden hun schepen de route te nemen, terwijl andere schepen om de verboden zones heen voeren.

Ook de grootste Taiwanese havenstad Kaohsiung kon op minder scheepsverkeer rekenen. Een van de gebieden waar China militaire oefeningen hield, ligt pal voor de kust van de zuidelijke Taiwanese stad.

De Chinese oefeningen, de grootste in ruim 25 jaar, waren volgens de Volksrepubliek gerechtvaardigd doordat de Amerikaanse politica Nancy Pelosi vorige week Taiwan bezocht. China ziet Taiwan, dat al sinds 1949 de facto onafhankelijk is, als een afvallige provincie. Het bezoek van Pelosi was volgens Beijing een provocatie. De beleidsmakers daar zagen het als steun voor de Taiwanese president Tsai Ing-wen die met haar politieke partij DPP voorstander is van officiƫle onafhankelijkheid voor Taiwan.