Spotify start in de VS proef met verkopen concerttickets

Spotify is in de Verenigde Staten een proef begonnen met het verkopen van concertkaartjes. De streamingdienst heeft in stilte een website opgezet waar momenteel voor een handvol shows tickets gekocht kunnen worden.

Het Zweedse bedrijf kan voorlopig nog weinig zeggen over de test behalve dat het regelmatig nieuwe producten en idee├źn uitprobeert, zo laat een woordvoerder weten aan technieuwssite TechCrunch. Of de verkoop later ook in andere landen wordt getest is daarom niet duidelijk.

Het nieuws komt kort nadat Ticketmaster in de VS een samenwerking aankondigde met TikTok. Gebruikers kunnen via de populaire socialmedia-app straks direct concertkaarten aanschaffen.