McDonald’s wil weer vestigingen openen in Oekraïne

McDonald’s wil de komende maanden weer restaurants openen in Oekraïne. Die beslissing volgt op verzoeken van personeel in het door Rusland binnengevallen land om weer aan het werk te kunnen, zegt internationaal directer Paul Pomroy.

McDonald’s sloot in maart, kort na de Russische inval, al zijn 109 fastfoodrestaurants in het Oost-Europese land. Het bedrijf betaalde de lonen van de ruim 10.000 werknemers wel door, zegt Pomroy.

Het bedrijf heeft nog niet aangegeven hoeveel van die vestigingen weer open kunnen. Het gaat vooral om restaurants in het westen en rond hoofdstad Kiev. Andere bedrijven zijn daar volgens Pomroy al veilig heropend.

De oorlog in Oekraïne woedt nog altijd, vooral in het oosten en het zuiden van het land. McDonald’s zegt na “uitgebreid overleg met Oekraïense ambtenaren, leveranciers en veiligheidsexperts” besloten te hebben weer hamburgers, friet en andere snacks te verkopen in het land.

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Dmitro Koeleba, is blij met het nieuws, hoewel hij waarschuwt dat het nog een poos kan duren voordat de fastfoodrestaurants daadwerkelijk open kunnen.

“Maar de terugkeer van een geweldig Amerikaans bedrijf is allereerst een signaal voor het internationale bedrijfsleven over de mogelijkheden om actief te zijn in Oekraïne, ondanks de oorlog”, schreef hij op Facebook.

In Rusland wilde McDonald’s juist van zijn restaurants af, omdat actief blijven in het land tegen de waarden van het bedrijf zou indruisen. Het Amerikaanse concern verkocht alle ruim 800 locaties van de keten in Rusland aan de zakenman Alexander Govor, die als licentiehouder 25 restaurants van McDonald’s in Siberië exploiteerde.

De Russische restaurants werden voor een veel lager bedrag verkocht dan waarvoor die op de balans stonden. Dat kostte McDonald’s 1,2 miljard dollar.