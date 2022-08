Omzet Fastned verdrievoudigd door groeiende vraag naar laadpunten

Uitbater van laadstations Fastned heeft zijn laadomzet in de eerste helft van dit jaar bijna zien verdrievoudigen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is onder meer te danken aan de toenemende vraag naar laden, nu meer mensen in elektrische auto’s rijden.

De totale laadomzet, de inkomsten gerelateerd aan het opladen van elektrische voertuigen, bedroeg in de eerste helft van dit jaar 12,6 miljoen euro. Volgens Fastned is dit het gevolg van de uitbreiding van het Europese laadnetwerk. Ook de groei van het aantal elektrische voertuigen in landen waar Fastned actief is, leidt tot een toename. De winst gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen verviervoudigde daardoor tot 3 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Volgens directeur van Fastned Michiel Langezaal lagen de laadinkomsten in de eerste maanden van 2022 hoger dan de totale laadomzet vorig jaar. “Het expansietempo van ons netwerk trekt aan en we liggen op schema om het aantal stations te verdubbelen tot meer dan vierhonderd voor eind 2024”, aldus Langezaal.

Fastned voegde in de eerste helft van dit jaar 23 nieuwe laadstations toe aan zijn netwerk, waarmee het totaalaantal stations in Europa uitkomt op 208. Bij de presentaties van de eerstekwartaalcijfers in april gaf Fastned aan dit jaar 65 nieuwe laadstations te openen. Dat doel lijkt Fastned vooralsnog te gaan halen.

In maart wist Fastned een Franse aanbesteding in de wacht te slepen. Daardoor kan het bedrijf het aantal laadstations in Frankrijk uitbreiden tot meer dan dertig. Het gaat om locaties in het noorden van het land, onder meer in de regio rond Parijs en in Normandiƫ.

Door de stijgende energieprijzen in Europa verhoogde Fastned per 1 augustus zijn tarieven. Het bedrijf verwacht dat de energiemarkten “in de nabije toekomst volatiel zullen blijven”, waardoor het de tarieven maandelijks zal heroverwegen. Indien nodig worden de tarieven aangepast.