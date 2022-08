Prada wil 1 miljard ophalen met tweede beursnotering in Milaan

Het Italiaanse modehuis Prada wil minstens 1 miljard dollar ophalen met een tweede beursnotering in Milaan. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De in Milaan gevestigde maker van luxe kleding, parfums en designerhandtassen heeft al een beursnotering in Hongkong en zou de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in de arm hebben genomen om een notering in het thuisland voor te bereiden.

Volgens de ingewijden zal Prada waarschijnlijk volgend jaar naar de beurs in Milaan gaan. Het luxemerk koos in 2011 voor een beursgang in Hongkong vanwege de sterke vraag naar de dure internationale modemerken op de Aziatische markten. Bij de beursintroductie werd een belang van 20 procent in het concern aangeboden waarmee 2,1 miljard dollar werd opgehaald.

Topvrouw Miuccia Prada en haar echtgenoot de Italiaanse zakenman Patrizio Bertelli, die het bedrijf samen runnen, hebben via een investeringsbedrijf 80 procent van het modehuis in handen. Bij een eventuele tweede notering in Milaan zullen naar verwachting nieuwe aandelen worden uitgegeven. Volgens de ingewijden is het namelijk onwaarschijnlijk dat het echtpaar hun belang zal verminderen.

Een definitieve beslissing over de omvang of de timing van de tweede notering is volgens de bronnen nog niet genomen. Prada’s voorzitter Paolo Zannoni zei in juli dat hoewel een dubbele notering in Milaan en Hongkong altijd een optie is geweest, het geen prioriteit heeft. Prada en Goldman Sachs wilden geen commentaar geven.