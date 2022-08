Scheepsbouwer Damen heeft voor recordbedrag aan werk liggen

Scheepsbouwer Damen Shipyards heeft voor een recordbedrag aan werk op de plank liggen. Het bedrijf merkt een grote vraag naar jachten. Daarnaast zit ook de orderportefeuille bij de divisie die werkschepen maakt goed vol.

De orderportefeuille van Damen stond eind vorig jaar op 8,8 miljard euro, meldde ’s lands grootste scheepsbouwer vrijdag. Daarmee werd voor 800 miljoen euro aan opdrachten binnengehaald. Bij de Workboats-divisie moeten nog zeker 99 schepen worden gebouwd zoals sleepboten, binnenvaartschepen, pontons, fregatten en vissersboten. Ook bij Damen Yachting is het drukker dan ooit.

Volgens topman Arnoud Damen was 2021 een goed jaar. De onderneming sloot het jaar af met een operationele winst van 25 miljoen euro. Daarmee schreef het bedrijf voor het eerst in vier jaar weer zwarte cijfers. Damen benadrukt dat het positieve resultaat van het bedrijf ook komt door de inzet op duurzamere schepen. Zo werd onder meer de eerste volledig elektrisch aangedreven havensleepboot gebouwd voor de haven van Auckland.

Damen leverde vorig jaar 143 schepen af. Dat waren er evenveel als een jaar eerder. Qua reparatie en het ombouwen van schepen had Damen het iets minder druk.

Door de oorlog in Oekraïne wordt Damen dit jaar geconfronteerd met onzekerheden. Na de Russische inval in Oekraïne heeft Damen besloten voorlopig geen schepen meer te bouwen voor Russische en Belarussische opdrachtgevers. Een aantal schepen was al in aanbouw. Het bedrijf zoekt voor deze kwestie naar een oplossing.

De onderneming had voor de inval 214 mensen aan het werk in vestigingen in Cherson en Mikolajiv. De scheepsbouwer stelt dat een groot aantal gezinnen de afgelopen maanden naar veiligere oorden zijn gebracht, waarbij de medewerkers op andere scheepswerven van Damen in Roemenië, Polen en Nederland aan het werk konden. Ook heeft Damen geprobeerd achterblijvers te ondersteunen, onder andere door geld en spullen te sturen.