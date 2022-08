Drukke dag op Schiphol, reizigers krijgen water en stroopwafels

Ook deze zondag is weer een drukke dag met vertrekkende reizigers voor luchthaven Schiphol. De reizigersstroom “loopt goed door”, laat een woordvoerster weten. Reizigers hoefden zondagochtend nog niet buiten te wachten. Schiphol deelt water en stroopwafels uit aan wachtende reizigers.

Zondag vertrekken er bijna 59.000 reizigers van de luchthaven, schat Schiphol in een dagelijkse update op de website. In totaal reizen er ruim 184.000 mensen via de luchthaven, verdeeld over 1207 vluchten. Daar zitten ook passagiers bij die overstappen, die worden dubbel geteld in de cijfers. In de aankomsthal verwacht Schiphol een “piekdag”. Dat betekent langere rijen bij de paspoortcontrole en de bagagebanden.

Schiphol zegt de hitte in de gaten te blijven houden. De terminals worden op deze hete dagen gekoeld, net als de tenten buiten, als daar reizigers in de rij moeten staan. Verder zegt Schiphol dat zaterdag, toen het ook erg warm was, alle reizigers het merendeel van de dag binnen konden wachten. Toen deelde de luchthaven vanwege de hitte flesjes water en ijsjes – raketjes en cornetto’s – uit.