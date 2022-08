Energiebedrijven verschuilen zich voor nieuwe klanten. Daardoor is het voor consumenten die een nieuw energiecontract nodig hebben, een stuk lastiger om stroom en gas te regelen. Zo is het aanbod op prijsvergelijkingssites zeer gering, blijkt uit een selectie bij bekende prijsvergelijkers zoals Independer en PriceWise door het ANP.

De grote energiebedrijven bieden bijna alleen nog maar via de eigen website of telefonisch contracten aan. Dat zijn dan ook nog modelcontracten. Vanwege de hoge energieprijzen is het afsluiten van vaste contracten al langer niet meer mogelijk. Aanbieders hoeven niet verplicht op vergelijkingssites te staan.

Eneco laat weten niet zichtbaar te zijn op de vergelijkingssites “vanwege de markt”. Daarnaast wil de energieleverancier snel kunnen inspelen op veranderende prijzen “en dat gaat te langzaam via die sites”, zegt een woordvoerder. Essent zegt nog wel op de sites te staan, maar dat klanten “momenteel het beste uit zijn bij hun huidige leverancier”. Dat beaamt Vattenfall, dat ook het nut van prijsvergelijking in twijfel trekt nu aanbieders maar één soort contract aanbieden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zegt nog steeds signalen te krijgen via het eigen informatieloket ConsuWijzer dat het lastig is voor consumenten om een nieuw energiecontract af te sluiten. De toezichthouder zegt eerder al soortgelijke meldingen te hebben gekregen en energieleveranciers al te hebben gewezen op de verplichting om nieuwe klanten aan te nemen. De ACM benadrukte dat consumenten zeker melding moeten maken van hun zoektocht als deze moeizaam verloopt of niet lukt.

De ACM kon niets zeggen over het aantal meldingen, maar een woordvoerster geeft wel aan dat “energieleveranciers natuurlijk niet op nieuwe klanten zitten te wachten nu”. Volgens de waakhond zijn energieleveranciers verplicht consumenten een modelcontract aan te bieden. Dat doen ze alleen niet actief, merkt de toezichthouder.

Energie-Nederland, de brancheorganisatie van energiebedrijven in Nederland, zegt dat het “in de huidige markt” voor energieleveranciers “niet aantrekkelijk is om op alle prijsvergelijkers te staan”. “Om nieuwe klanten te beleveren moet namelijk aanvullend worden ingekocht, en met de huidige onzekerheid over de dagprijzen is het financiële risico bij een prijs in de markt zetten groot. Het inkopen voor de bestaande klanten is op dit moment al een uitdaging”, zegt een woordvoerster.