Saudische prins investeerde half miljard in Rusland rond invasie

Een Saudi-Arabisch investeringsfonds heeft stilletjes voor meer dan een half miljard dollar in drie Russische energiebedrijven gestoken. Kingdom Holding, dat eigendom is van prins Alwaleed Bin Talal, deed dat rond de Russische invasie van Oekraïne. Dat werd duidelijk uit officiële beursdocumenten die afgelopen weekeinde werden vrijgegeven.

Kingdom Holding stak het geld in staatsgasbedrijf Gazprom en de oliebedrijven Lukoil en Rosneft. Daarbij was het investeringsfonds waarschijnlijk op zoek naar aandelen die relatief goedkoop waren, maar de stap is desondanks opmerkelijk omdat tegelijkertijd veel westerse landen die ondernemingen en hun bestuurders sancties oplegden.

Saudi-Arabië en andere Golfstaten proberen tot nu toe een neutrale positie in te nemen tegenover Rusland. Dat leidt tot frustraties bij regeringen van westerse bondgenoten van de landen die Rusland juist zo veel mogelijk willen isoleren.