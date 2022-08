Tas controleren van winkelmedewerkers kost Apple 30,5 miljoen

Apple betaalt 30,5 miljoen dollar in een schikking met duizenden Amerikaanse winkelmedewerkers van het techconcern. Zij hadden geklaagd dat hun tassen aan het einde van hun dienst uitgebreid gecontroleerd moesten worden, maar dat ze de tijd die dit kostte niet doorbetaald kregen.

Het gaat om een al jaren voortslepende zaak. Bij het proces waren bijna 15.000 werknemers uit de staat Californië betrokken. Zij krijgen gemiddeld meer dan 1300 dollar uitgekeerd volgens de schikking die door een rechter is goedgekeurd. De advocaten die zich jaren hebben ingezet voor de zaak strijken ook nog 30 procent op van het schikkingsbedrag.

De zaak staat niet op zichzelf. Enkele jaren terug bepaalde de hoogste rechter in Californië al dat koffieketen Starbucks personeel nog wat moest doorbetalen nadat ze al uitgeklokt waren. Voor de Starbucks-medewerkers gold ook dat er na hun dienst nog een tijdrovende verplichting was waarmee het bedrijf bij de salariëring geen rekening had gehouden.