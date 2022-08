BAM bouwt A-pier Schiphol af

Bouwconcern BAM gaat de A-pier op Schiphol afbouwen. Dat heeft de luchthavenexploitant besloten. Volgens Schiphol heeft BAM tijdens de aanbesteding laten zien de capaciteit in huis te hebben om de klus te klaren.

Schiphol besliste eerder “na intensief overleg” te breken met de vorige aannemer, een combinatie van bouwconcern Ballast Nedam en TAV. De bouw van de pier ging gepaard met hogere kosten en duurde ook langer dan gepland.

Schiphol-baas Dick Benschop had eerder al aangegeven “lastige gesprekken” te voeren over de kwestie met de vorige bouwers. De pier had in eerste instantie eind 2019 opgeleverd moeten worden. Hoe groot de vertraging was en hoeveel duurder de bouw al uitviel, zei Schiphol niet.

BAM begint de werkzaamheden in september. In eerste instantie zullen bouwer en opdrachtgever een planning maken en vaststellen wat de kosten zullen zijn.