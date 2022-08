Economische cijfers en winkelverkopen VS centraal op Damrak

De beurshandel op het Damrak staat woensdag vooral in het teken van macro-economische cijfers. In de eurozone wordt een nieuwe raming van de economische groei in het tweede kwartaal bekendgemaakt. Ook komt het CBS met een eerste raming voor de Nederlandse economische groei in het tweede kwartaal. Later op de dag verschuift de aandacht naar de Amerikaanse winkelverkopen over juli en na de slotbel op de Europese beursvloeren komen nog de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank naar buiten.

Ook wordt uitgekeken naar de resultaten van de Amerikaanse retailer Target. Dinsdag lieten de winkelbedrijven al stevige koerswinsten zien op Wall Street dankzij beter dan verwachte kwartaalberichten van supermarktconcern Walmart en bouwmarktketen Home Depot. De zorgen dat Amerikaanse consumenten de hand op de knip houden door de hoge inflatie verdwenen daardoor wat naar de achtergrond.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met winsten te openen. In Londen verwerken beleggers de nieuwste inflatiegegevens. De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk stegen in juli met 10,1 procent op jaarbasis. Dat was meer dan verwacht.

De Aziatische aandelenmarkten wonnen woensdag overwegend terrein. De Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent hoger dankzij een sterker dan verwachte Japanse exportgroei. In Nieuw-Zeeland verhoogde de centrale bank de rente opnieuw met 0,5 procentpunt in de strijd tegen de inflatie.

Op het Damrak kwam Avantium nog met cijfers. Het chemiebedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft met 5 procent stijgen tot 5 miljoen euro. Het verlies liep daarbij op tot ruim 17 miljoen euro van bijna 11 miljoen euro een jaar geleden. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl. Het bedrijf kondigde tevens aan de Braziliaanse brouwer AmBev, onderdeel van de grote bierbrouwer AB InBev, en het Franse luxeconcern LVMH als nieuwe klanten te hebben binnengehaald voor de nieuwe fabriek, die eind 2023 klaar zal zijn.

De euro was 1,0177 dollar waard, tegen 1,0192 dollar een dag eerder. De olieprijzen toonden wat herstel door een groter dan verwachte afname van de Amerikaanse olievoorraden. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 87,45 dollar. Brent-olie kostte 1 procent meer op 93,27 dollar per vat.