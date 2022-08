Nederlandse goederenexport ging in juni opnieuw stevig omhoog

De Nederlandse goederenexport is in juni wederom duidelijk toegenomen, geholpen door de forse groei van de economie als geheel. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er vooral meer chemische producten en machines uitgevoerd.

Gemeten in volume steeg de uitvoer met bijna 4 procent ten opzichte van juni vorig jaar. Een maand eerder groeide de export met bijna 3 procent. Ook de goederenimport was hoger dan een jaar terug. Daar ging het in juni om een plus van bijna 3 procent.

Het statistiekbureau meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens het CBS zijn de omstandigheden voor de export in augustus wat gunstiger dan in juni. Dat is vooral te danken aan gunstigere wisselkoersen en het feit dat een eerdere productiekrimp in de Duitse industrie inmiddels is omgeslagen in een kleine groei.