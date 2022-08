Cisco stijgt op Wall Street dankzij sterk kwartaalbericht

Cisco werd donderdag 6 procent hoger gezet op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse fabrikant van netwerkapparatuur boekte in het afgelopen kwartaal, het laatste van zijn gebroken boekjaar, meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Ook gaf het bedrijf een optimistische verwachting af voor het huidige boekjaar.

Beleggers verwerkten daarnaast nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Voorbeurs werd bekendgemaakt dat het aantal aanvragen van werkloosheidsuitkeringen vorige week licht is gedaald. De situatie op de arbeidsmarkt in de VS speelt een grote rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank namelijk meer ruimte om de rente te verhogen in de strijd tegen de hoge inflatie.

Wall Street kauwde verder ook nog na op de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed. Uit de aantekeningen bleek dat de centrale bankiers vastbesloten zijn de rente verder te verhogen en dat het nog wel even kan duren voordat de inflatie weer op de doelstelling van rond de 2 procent zal uitkomen.

De graadmeters in New York kwamen niet veel in beweging na de verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een fractie lager op 33.962 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4269 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent tot 12.896 punten.

Kohl’s zakte bijna 9 procent. De Amerikaanse winkelketen verlaagde zijn verwachtingen voor de omzet en winst dit jaar. Volgens het bedrijf zet de hoge inflatie de bestedingen van de middeninkomens onder druk en geven klanten per bezoek minder uit. Ook kampt het bedrijf met hogere kosten. Estée Lauder verloor 1,5 procent. Het cosmeticabedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. De omzetverwachting voor het hele jaar viel echter tegen.

Bed Bath & Beyond kelderde 12 procent na berichten dat GameStop-voorzitter Ryan Cohen een groot deel van zijn belang in het bedrijf gaat verkopen. In de afgelopen dagen schoot de beurswaarde van de winkelketen voor huishoudelijke artikelen juist omhoog. Dat kwam doordat particuliere beleggers die actief zijn op sociale media zich massaal op het aandeel stortten door berichten dat Cohen juist een flink aantal call-opties zou hebben gekocht waarmee hij speculeert op een koersstijging van het aandeel.

De euro was 1,0143 dollar waard, tegen 1,0164 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent in prijs tot 89,95 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 95,83 dollar per vat.