Boeren: aardappelen, suikerbieten en fruit zijn dit jaar kleiner

Aardappelen, suikerbieten en fruit zoals appels en peren zullen dit jaar kleiner uitvallen door de extreme droogte, verwacht boerenorganisatie ZLTO. De recente regenval is goed geweest voor de landbouw, maar het tekort aan water is zo groot dat dat niet door enkele regenbuien gedekt wordt, zegt een woordvoerder. “Iedere druppel telt, maar de realiteit is wel dat dit een druppel op de gloeiende plaat is.”

Zeeland heeft met de grootste droogte te maken. “Daar is veel kleigrond, dus een plensbui betekent dat de grond kan wegslaan”, legt de woordvoerder uit. In dat gebied, net als in Brabant en zuidelijk Gelderland, de regio die ZLTO vertegenwoordigt, is volgens de organisatie nog wel voldoende grondwater beschikbaar om te beregenen. “In Brabant hebben de meeste boeren kunnen beregenen doordat ze zelf opslag van water hebben. In West-Brabant mag tussen 21.00 uur ’s avonds en 09.00 uur ’s ochtends gesproeid worden. Veel akkerbouwers zijn dus ’s nachts aan de slag gegaan. Daarmee red je je oogst wel. Maar de vraag is wel hoe groot de gewassen worden.”

Fruittelers verwachten ook niet dat de recente regen veel geholpen heeft. Hoewel de appels en peren met beregening “voldoende water” hebben kunnen krijgen, begint de droogte op sommige plekken, zoals in Zeeland en Limburg “nijpend” te worden, zegt Anton van Gils, voorzitter van de productgroep appels en peren bij de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

“Het is streek- en telerafhankelijk, maar de appeloogst zal gemiddeld genomen dit jaar kleiner zijn, in zowel volume als grootte van de appels. Er was begroot dat de productie beter zou zijn dan vorig jaar maar de laatste droge weken hebben een negatieve duit in het zakje gedaan”, zegt Van Gils. De appels en peren zullen dit jaar door het “warme, droge Zuid-Franse klimaat” wel smaakvoller zijn, verwacht hij.

Eerder waarschuwde ZLTO-bestuurder Hendrik Jan ten Cate al voor een fors lagere aardappel- en uienoogst door de droogte. ZLTO kon nog geen inschatting geven van eventuele opbrengsten voor boeren door de droogte. Dat hangt van de oogst af. “Met name in de begin- en eindstadia van de oogst is water belangrijk. Zaden moeten kunnen ontkiemen, en aan het einde heeft de oogst bij de volrijping veel grondstoffen en water nodig.”