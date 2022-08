Duitse bondskanselier moet getuigen in belastingfraudeschandaal

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz moet zich vrijdag opnieuw voor een commissie verantwoorden in een onderzoek naar een belastingschandaal dat de Duitse regering miljarden heeft gekost. Het is de tweede keer dat Scholz bij de parlementaire commissie in Hamburg zal opdraven.

De bondskanselier heeft grote moeite om verdenkingen over hem in het schandaal van zich af te schudden. De commissie onderzoekt of lokale politici een bank hebben geholpen om ten onrechte geclaimde belastingteruggaven niet terug te hoeven betalen, de zogeheten cum/ex-fraude. Scholz was in de periode 2011 tot 2018 burgemeester van Hamburg waarna hij minister van Financiën werd in het kabinet van toenmalig bondskanselier Angela Merkel.

De cum/ex-zwendel kwam in 2017 aan het licht. De fraude bestond uit het heel snel kopen en verkopen van grote pakketten aandelen rond de datum dat dividend wordt uitbetaald. Daarbij werd maar één keer dividendbelasting betaald, maar vroegen zowel verkopers als kopers van de aandelen om een teruggave van die belasting. Op die manier wisten betrokkenen bij de dividendconstructies tussen 2001 en 2016 naar verluidt ruim 55 miljard euro te ontfutselen.

Tientallen mensen zijn vanwege het schandaal al aangeklaagd, onder wie bankiers, aandelenhandelaren, advocaten en financiële consultants. De commissie in Hamburg onderzoekt waarom de lokale financiële autoriteiten in 2016 een poging om 47 miljoen euro aan belastingen terug te vorderen van de private bank M.M. Warburg over cum-ex transacties niet hebben doorgezet. Onder druk van Berlijn moest de bank destijds tientallen miljoenen terugbetalen.

Duitse media meldden dat de onderzoekers onder andere het e-mailverkeer van Scholz in zijn periode als burgemeester aan het uitpluizen zijn op zoek naar aanwijzingen voor zijn betrokkenheid bij de zwendel. Scholz heeft ontkend druk te hebben uitgeoefend op de belastingdienst van Hamburg in verband met de cum-ex-activiteiten van Warburg. De nieuwe aantijgingen van de afgelopen dagen doen vermoeden dat hij mogelijk toch iets verbergt.